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Российский борец Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира

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Российский борец Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев. Фото: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Выступавший в нейтральном статусе российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выиграл чемпионат мира в албанской Тиране, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из самых титулованных борцов современности стал лучшим в весовой категории до 92 килограммов.

В финале Садулаев одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это позволило россиянину стать шестикратным чемпионом мира.

Также Садулаев дважды выигрывал Олимпиады (2016, 2020) — в весе до 86 и 97 килограммов соответственно. В Париже-2024 он не соревновался, как и другие российские борцы.

Бронзовыми призерами в Тиране в дивизионе до 92 килограммов стали словак Батырбек Цакулов и американец Дэвид Тейлор.

Чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях завершился. Напомним, Нуркожа Кайпанов принес сборной Казахстана золотую медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2181488-rossiyskiy-borec-abdulrashid-sadulaev-stal-shestikratnym-chempionom-mira/

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