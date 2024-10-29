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Казахстанская спортсменка вышла в финал чемпионата мира по борьбе

Опубликовано:

Спортсменка Жамиля Бакбергенова
Жамиля Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представительница сборной Казахстана по борьбе Жамиля Бакбергенова одержала победу в полуфинале и теперь поборется за золотую медаль чемпионата мира в Албании, передает корреспондент NUR.KZ.

В албанском городе Тиране продолжается чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. В очередной соревновательный день от Казахстана за медали мирового первенства бились представительницы женской сборной.

Жамиля Бакбергенова в дневной сессии одержала две победы. Вечером она проводила схватку за выход в финал в весовой категории до 72 килограммов против представительницы Монголии Болортунгалаг Зоригт.

Поединок получился волевым. Обе спортсменки в первой половине смогли заработать баллы за результативные атаки. Казахстанка владела преимуществом до конца встречи и в итоге одержала победу со счетом 8:6.

Таким образом, Бакбергенова поборется за золотую медаль чемпионата мира.

Финальная сессия пройдет завтра, 30 октября. Старт намечен на 22:00 по казахстанскому времени.

Отметим, 28-летняя Бакбергенова является двукратной серебряной медалисткой чемпионатов мира (2021, 2022), а также чемпионкой Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2180324-kazahstanskaya-sportsmenka-vyshla-v-final-chempionata-mira-po-borbe/

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