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Сборная Казахстана по шорт-треку вошла в топ-6 на этапе Мирового тура

Опубликовано:

Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев
Абзал Ажгалиев. Фото: Gregory Shamus/International Skating Union via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку заняла шестое место в эстафете на 5000 метров на первом этапе Мирового тура в канадском Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой дисциплине команда преодолела стадию 1/4 финала, но не смогла пробиться в главный забег и выступила в утешительном финале В, где заняла второе место. В общей итоговой таблице сборная Казахстана показала шестой результат. На пьедестал попали Канада (золото), Китай (серебро) и Нидерланды (бронза).

В составе национальной команды Казахстана выступали Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко и Денис Никиша.

Женская сборная страны в эстафете на 3000 метров выбыла на стадии четвертьфиналов, заняв последнее место в своем забеге.

Таким образом, казахстанцы завершили первый этап Мирового тура (новый формат Кубка мира) без медалей. Лучший индивидуальный результат показал призер чемпионата мира Никиша, который, несмотря на дисквалификацию, вошел в топ-10 на дистанции 500 метров.

Второй этап Мирового тура пройдет с 1 по 3 ноября. Его также примет Монреаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2179535-sbornaya-kazahstana-po-short-treku-voshla-v-top-6-na-etape-mirovogo-tura/

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