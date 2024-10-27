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Призера ЧМ из Казахстана дисквалифицировали в финале этапа Мирового тура

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Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша
Денис Никиша. Фото: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша получил дисквалификацию в финале В на этапе Мирового тура в Монреале (Канада), передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ISU.

В субботу на соревнованиях разыгрывались первые комплекты медалей. Никиша дошел до полуфинала на дистанции 500 метров, но не смог пробиться в решающий забег и побороться за место на пьедестале.

Казахстанец выступил в утешительном финале B еще с четырьмя соперниками. Судьи зафиксировали нарушение правил со стороны Никиши по ходу забега, из-за чего он получил дисквалификацию.

Таким образом, спортсмен занял десятое место в этой дисциплине. На данный момент это лучший результат среди казахстанцев на первом этапе нового сезона Мирового тура (обновленный формат Кубка мира).

Победу в главном финале А одержал канадец Уильям Данджину. Серебро взял его соотечественник Стивен Дюбуа, бронзу — китаец Лим Хе Джун.

Отметим, что в марте Никиша стал первым в истории страны призером взрослого чемпионата мира по шорт треку, выиграв серебро на дистанции 500 метров.

Этап в Монреале завершится 27 октября. Казахстанские шорт-трекисты выступят еще в нескольких дисциплинах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2179080-prizera-chm-iz-kazahstana-diskvalificirovali-v-finale-etapa-mirovogo-tura/

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