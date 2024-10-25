"Кайрат" на последних секундах вырвал победу у "Спортинга" в основном раунде Лиги чемпионов

Футзальный клуб "Кайрат" (Алматы) провел заключительный матч основного раунда Лиги чемпионов УЕФА против португальского "Спортинга", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на домашней площадке алматинцев в "Балуан Шолаке" и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев паркета.

В первом тайме "Спортинг" повел в счете усилиями Тайнана и Гильерме. Затем Кевин Арриета сумел сократить отставание. На старте второго периода Алиссон и вовсе сравнял цифры на табло.

Интрига разрешилась за 17 секунд до окончания матча. Голкипер алматинцев Деннис поразил пустые ворота.

Таким образом, "Кайрат" набрал девять очков и выиграл группу 4, «Спортинг» стал вторым с шестью баллами. Обе команды заранее обеспечили себе выход в элитный раунд ЛЧ.

Ранее, футзальный клуб "Семей" одержал разгромную победу над венгерским "Халадашем" и вырвал последнюю путевку в элитный раунда Лиги чемпионов УЕФА.

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