Футзальный "Семей" рагромно победил "Халадаш" и вышел в элитный раунд Лиги чемпионов

Футзальный клуб "Семей" одержал разгромную победу над венгерским "Халадашем" и вырвал последнюю путевку в элитный раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча основного раунда группы 4 проходила на паркете стадиона "Балуан Шолак" в Алматы и завершилась счетом 6:1 в пользу казахстанской команды.
Счет на второй минуте первого тайма открыл нападающий "Семея" Феррао. К середине стартового отрезка Дедезиньо и Чингиз Есенаманов доводят счет до 3:0.
Нападающий "Халадаш" Георги Шипош смог сократить отставание.
Во втором тайме забивали только футзалисты казахстанской команды. Забитыми голами отметились Кайо Торрес, Родигиньо и Феррао, который оформляет дубль в этой встрече.
Таким образом, победа дала чемпионам Казахстана набрать три очка и стать третьим участником элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА из группы 4.
Сегодня также пройдет еще один матч в этом квартете. Алматинский "Кайрат" оспорит с португальским "Спортингом" лидерство в этой группе. Отметим, команды уже досрочно вышли в элитный раунд Лиги чемпионов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178845-futzalnyy-semey-ragromno-pobedil-haladash-i-vyshel-v-elitnyy-raund-ligi-chempionov/