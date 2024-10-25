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Футзальный "Семей" рагромно победил "Халадаш" и вышел в элитный раунд Лиги чемпионов

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Момент матча Семей - Халадаш
Момент матча Семей - Халадаш. Фото: пресс-служба футзального клуба "Семей"

Футзальный клуб "Семей" одержал разгромную победу над венгерским "Халадашем" и вырвал последнюю путевку в элитный раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча основного раунда группы 4 проходила на паркете стадиона "Балуан Шолак" в Алматы и завершилась счетом 6:1 в пользу казахстанской команды.

Счет на второй минуте первого тайма открыл нападающий "Семея" Феррао. К середине стартового отрезка Дедезиньо и Чингиз Есенаманов доводят счет до 3:0.

Нападающий "Халадаш" Георги Шипош смог сократить отставание.

Во втором тайме забивали только футзалисты казахстанской команды. Забитыми голами отметились Кайо Торрес, Родигиньо и Феррао, который оформляет дубль в этой встрече.

Таким образом, победа дала чемпионам Казахстана набрать три очка и стать третьим участником элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА из группы 4.

Сегодня также пройдет еще один матч в этом квартете. Алматинский "Кайрат" оспорит с португальским "Спортингом" лидерство в этой группе. Отметим, команды уже досрочно вышли в элитный раунд Лиги чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178845-futzalnyy-semey-ragromno-pobedil-haladash-i-vyshel-v-elitnyy-raund-ligi-chempionov/

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