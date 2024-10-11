Казахстанское дерби состоится в схватке за бронзовую медаль турнира в ОАЭ

Представители национальной сборной Казахстана по дзюдо, выступающие в весовой категории до 60 килограммов Магжан Шамшадин и Даурен Суюкенов будут биться друг с другом за бронзу Grand Slam в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Суюкенов одержал победу в утешительном раунде против дзюдоиста из Узбекистана Камолиддина Бахтиерова.

Шамшадин же уступил в полуфинале Большого шлема в Абу-Даби французскому спортсмену Седрику Риволу.

Таким образом, оба казахстанца теперь встретятся в схватке за третье место. Финальный блок стартует сегодня ориентировочно в 18:00 по времени Казахстана.

Ранее, казахстанка Абиба Абужакынова выиграла утешительный поединок и также будет бороться за бронзовую медаль турнира в Абу-Даби.

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