Казахстанское дерби состоится в схватке за бронзовую медаль турнира в ОАЭ

Представители национальной сборной Казахстана по дзюдо, выступающие в весовой категории до 60 килограммов Магжан Шамшадин и Даурен Суюкенов будут биться друг с другом за бронзу Grand Slam в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.
Суюкенов одержал победу в утешительном раунде против дзюдоиста из Узбекистана Камолиддина Бахтиерова.
Шамшадин же уступил в полуфинале Большого шлема в Абу-Даби французскому спортсмену Седрику Риволу.
Таким образом, оба казахстанца теперь встретятся в схватке за третье место. Финальный блок стартует сегодня ориентировочно в 18:00 по времени Казахстана.
Ранее, казахстанка Абиба Абужакынова выиграла утешительный поединок и также будет бороться за бронзовую медаль турнира в Абу-Даби.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2173150-kazahstanskoe-derbi-sostoitsya-v-shvatke-za-bronzovuyu-medal-turnira-v-oae/
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