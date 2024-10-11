Абиба Абужакынова поборется за бронзовую медаль Grand Slam в ОАЭ

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в утешительной схватке Grand Slam, который сегодня стартовал в Абу-Даби (ОАЭ), передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанка впервые после летних Олимпийских игр в Париже принимает участие в соревнованиях.
На турнире в ОАЭ Абужакынова начинала путь сразу с четвертьфинала. В этом раунде ей противостояла россиянка Марина Воробьева. Схватка завершилась досрочной победой соперницы.
После чего отечественная дзюдоистка одержала победу в утешительном раунде над француженкой Лаурой Эспадильей, что дало ей возможность побороться за третье место "Большого шлема". Бронзовую медаль она оспорит с представительницей Германии она Сарой Ишт.
Финальный блок стартует ориентировочно в 18:00 по казахстанскому времени.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2173155-abiba-abuzhakynova-poboretsya-za-bronzovuyu-medal-grand-slam-v-oae/
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