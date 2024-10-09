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Сборная Казахстана уступила в четвертьфинале чемпионата Азии в Астане

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Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев
Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев: НОК РК

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису выбыла в четвертьфинале домашнего чемпионата Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Днем ранее команда стартовала на соревнованиях в Астане с победы над Саудовской Аравией. В среду сборная Казахстана провела матчевую встречу с Индией в рамках четвертьфинала.

Кирилл Герасименко потерпел поражение в первой игре. Затем Алан Курмангалиев сравнял счет. Однако после проигрыша Айдоса Кенжигулова и еще одного поражения Герасименко сборная Казахстана выбыла из борьбы.

С итоговым счетом 3:1 победу одержали индийцы, которые вышли в полуфинал и обеспечили себе как минимум бронзовые медали.

Чемпионат Азии по настольному теннису в Астане продлится до 13 октября включительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2172261-sbornaya-kazahstana-ustupila-v-chetvertfinale-chempionata-azii-v-astane/

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