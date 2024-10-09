Сборная Казахстана уступила в четвертьфинале чемпионата Азии в Астане

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису выбыла в четвертьфинале домашнего чемпионата Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Днем ранее команда стартовала на соревнованиях в Астане с победы над Саудовской Аравией. В среду сборная Казахстана провела матчевую встречу с Индией в рамках четвертьфинала.

Кирилл Герасименко потерпел поражение в первой игре. Затем Алан Курмангалиев сравнял счет. Однако после проигрыша Айдоса Кенжигулова и еще одного поражения Герасименко сборная Казахстана выбыла из борьбы.

С итоговым счетом 3:1 победу одержали индийцы, которые вышли в полуфинал и обеспечили себе как минимум бронзовые медали.

Чемпионат Азии по настольному теннису в Астане продлится до 13 октября включительно.

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