Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал чемпионата Азии в Астане

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису одержала победу в матче за выход в четвертьфинальную стадию чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
Национальная команда проводила встречу континентального первенства за выход в восьмерку сильнейших против сборной Саудовской Аравии.
В составе казахстанской дружины победными партиями отличились Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов. Игра завершилась уверенной победой отечественной сборной с итоговым счетом - 3:0
Матч за выход в полуфинал чемпионата Азии пройдет завтра, 9 октября. Соперник определится позднее.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2171724-sbornaya-kazahstana-vyshla-v-chetvertfinal-chempionata-azii-v-astane/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.