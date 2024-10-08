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Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал чемпионата Азии в Астане

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Сборная Казахстана по настольному теннису
Сборная Казахстана по настольному теннису. Фото: пресс-служба Федерации настольного тенниса РК

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису одержала победу в матче за выход в четвертьфинальную стадию чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда проводила встречу континентального первенства за выход в восьмерку сильнейших против сборной Саудовской Аравии.

В составе казахстанской дружины победными партиями отличились Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов. Игра завершилась уверенной победой отечественной сборной с итоговым счетом - 3:0

Матч за выход в полуфинал чемпионата Азии пройдет завтра, 9 октября. Соперник определится позднее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2171724-sbornaya-kazahstana-vyshla-v-chetvertfinal-chempionata-azii-v-astane/

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