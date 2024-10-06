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Сборная Бразилии обыграла Аргентину и стала шестикратным чемпионом мира по футзалу

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Матч Бразилия - Аргентина на чемпионате мира-2024
Матч Бразилия - Аргентина на чемпионате мира-2024. Фото: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

На завершившемся 10-м чемпионате мира по футзалу в Узбекистане определился победитель. В шестой раз чемпионом мирового первенства стала сборная Бразилии, передает корреспондент NUR.KZ.

Финальная встреча проходила в Ташкенте на арене "Хумо". Матч завершился со счетом - 2:1 в пользу бразильской команды.

Забитым мячом в составе чемпионов отметился Феррао и Рафа. За аргентинскую сборную автором гола стал Матиас Роза, который смог размочить счет под занавес игры.

Отметим, что для сборной Бразилии это шестое чемпионство в истории. Южно-американская дружина лишь раз оставалась без медалей. В 2016 году остановилась на стадии 1/8.

Ранее, национальная сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые медали на мировом первенстве – 2024, которое проходит в Узбекистане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2170677-sbornaya-brazilii-obygrala-argentinu-i-stala-shestikratnym-chempionom-mira-po-futzalu/

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