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Сборная Украины разгромила Францию и стала бронзовым призером чемпионата мира по футзалу

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Сборная Украины по футзалу
Сборная Украины по футзалу: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

Национальная сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые медали на мировом первенстве – 2024, которое проходит в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

В матче за третье место "сине-желтые" встретились с командой Франции. Встреча завершилась разгромной победой украинцев со счетом 7:1.

Первый мяч был забит на 11-й минуте, ворота французской сборной поразил Игорь Чернявский. На 22-й минуте второй гол оформил Михаил Зварыч.

Единственный мяч Франции на свой счет записал Аюб Саадауи (23).

Далее украинская команда еще пять раз поразила ворота соперника и уверенно завоевала бронзу мундиаля. Голами в матче также отметились Евгений Жук (27, 28) и Даниил Абакшин, оформивший хет-трик (29:20, 29:39, 33).

Сборная Украины впервые попала на пьедестал чемпионата мира по футзалу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2170644-sbornaya-ukrainy-razgromila-franciyu-i-stala-bronzovym-prizerom-chempionata-mira-po-futzalu/

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