Фигуристка Самоделкина стала четвертой на дебютном этапе Гран-при под флагом Казахстана

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина остановилась в шаге от пьедестала на этапе юниорской серии Гран-при в турецкой Анкаре, передает корреспондент NUR.KZ.
После первого соревновательного дня спортсменка занимала восьмую позицию. В произвольной программе ей удалось улучшить положение в турнирной таблице.
По ходу проката Самоделкина ошиблась на тройном флипе, но чисто выполнила остальные десять прыжковых элементов. За свое выступление она получила 117,44 балла.
С итоговой суммой 174,58 балла казахстанка заняла четвертое место. Победу одержала южнокорейская фигуристка Юсон Ким (198,63), серебро выиграла японка Ами Накаи (191,61), бронзу — француженка Стефания Гладки (182,32).
Для 17-летней Самоделкиной этап юниорского Гран-при стал дебютным международным турниром под флагом Казахстана. В состав национальной команды спортсменка вошла перед нынешним сезоном, ранее она представляла Россию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164186-figuristka-samodelkina-stala-chetvertoy-na-debyutnom-etape-gran-pri-pod-flagom-kazahstana/