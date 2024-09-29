Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Украины забила 9 голов и вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу

Опубликовано:

Сборная Украины по футзалу
Сборная Украины по футзалу. Фото: instagram.com / futsal_ua

Национальная сборная Украины по футзалу одержала победу в рамках четвертьфинального матча чемпионата мира по футзалу - 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником украинской сборной выступила команда Венесуэлы. Встреча завершилась победой украинцев в голевой "перестрелке" со счетом 9:4.

Счет на пятой минуте открыл игрок "сине-желтых" Даниил Абакшин. Венесуэльцы ответили точным ударом Мильтона Франсии спустя минуту.

Далее команды начали обмен голами, со стороны Украины отметились: Петр Шотурма (14), Даниил Абакшин (16, 18), Назар Швед (20), Ростислав Семенченко (21), Александр Сухов (27), Игорь Чернявский (32), Николай Микитюк (38).

Таким образом, определилась первая полуфинальная пара на мировом первенстве в Узбекистане.

Украина сыграет с Бразилией за путевку в финал 2 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2167351-sbornaya-ukrainy-zabila-9-golov-i-vyshla-v-polufinal-chempionata-mira-po-futzalu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie