Сборная Украины забила 9 голов и вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу

Национальная сборная Украины по футзалу одержала победу в рамках четвертьфинального матча чемпионата мира по футзалу - 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником украинской сборной выступила команда Венесуэлы. Встреча завершилась победой украинцев в голевой "перестрелке" со счетом 9:4.

Счет на пятой минуте открыл игрок "сине-желтых" Даниил Абакшин. Венесуэльцы ответили точным ударом Мильтона Франсии спустя минуту.

Далее команды начали обмен голами, со стороны Украины отметились: Петр Шотурма (14), Даниил Абакшин (16, 18), Назар Швед (20), Ростислав Семенченко (21), Александр Сухов (27), Игорь Чернявский (32), Николай Микитюк (38).

Таким образом, определилась первая полуфинальная пара на мировом первенстве в Узбекистане.

Украина сыграет с Бразилией за путевку в финал 2 октября.

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