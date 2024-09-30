Чемпионат мира по футзалу, 1/4 финала, Казахстан — Аргентина: время начала, прямая трансляция матча

В понедельник, 30 сентября, сборная Казахстана по футзалу продолжит борьбу в плей-офф чемпионата мира 2024 года в Узбекистане. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед игрой 1/4 финала с Аргентиной.

Во сколько начнется матч?

Матч второй стадии плей-офф примет "Хумо Арена" в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по казахстанскому времени.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". Также эфир доступен на специальной стриминговой платформе ФИФА.

Какое место займет сборная Казахстана?

Национальная команда уже попала в топ-8 благодаря победе над португальцами — действующими чемпионами мира. При успехе в четвертьфинале казахстанцы войдут в топ-4 и увеличат свои шансы на медали. Ранее команда не попадала на пьедестал чемпионата мира, лучший результат был показан на прошлом турнире (четвертое место).

В полуфинале сильнейший из пары Казахстан — Аргентина встретится с Францией или Парагваем, которые сыграют ранее 30 сентября.

Какой состав у сборной Казахстана?

В заявке на чемпионат мира значатся 14 футзалистов. Это 12 полевых игроков и 2 вратаря. Капитан сборной Казахстана — голкипер Лео Игита.

После дисквалификации в состав вернулся Лео, поэтому против Аргентины могут сыграть все футзалисты команды.

Кто тренирует сборную Казахстана?

Тренерский штаб национальной команды по футзалу возглавляет Рикардо Кака. Именно под его руководством сборная Казахстана добилась лучшего в истории результата на чемпионате мира, когда в 2021 году заняла четвертое место.

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