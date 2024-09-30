Лидер сборной Казахстана по футзалу оценил соперника перед четвертьфиналом чемпионата мира

Защитник национальной сборной Казахстана по футзалу Лео Жарагуа прокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч против Аргентины, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Игрок пропускал прошлый матч против Португалии по причине красной карточки. В той игре отечественная сборная одержала победу со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Аргентиной.

«Мы будем играть против очень хорошего соперника. Прошлый чемпионат мира они закончили на втором месте, и мы знаем, какая сила есть у Аргентины. Но я думаю, мы готовы. Мы всё сделали, всё обдумали, как надо играть.

Аргентина — опытная команда, они уже привыкли к таким моментам, поэтому нам надо играть каждый момент аккуратно. Мы уважаем соперника, но надо играть, как всегда, как Казахстан обычно играет, как мы играли против Португалии, Испании, как мы играем любой матч. Это будет как война для нас.

Очень плохо не играть — тем более, против такой сборной, как Португалия, очень важный матч. Я был очень рад, когда мы выиграли, конечно, но такого ощущения я больше не хочу. Очень нервничал на трибунах. Поэтому сейчас лучше играть, чем стоять там", — заявил Лео.

Напомним, матч Казахстан - Аргентина пройдет сегодня на "Хумо арене" в Ташкенте. Начало встречи в 20:00 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.