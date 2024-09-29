Команда Казахстана стала чемпионом турнира по настольному теннису в Грузии

Представители команды Казахстана по настольному теннису Абдулла Мамай и Сарвиноз Миркадирова завоевали золотые медали на турнире WTT Youth Contender в Батуми (Грузия), сообщает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанский дуэт стал лучшим в выступлениях в смешанном парном разряде (микст) в возрастной категории до 19 лет.
В финале Абдулла Мамай и Сарвиноз Миркадирова встретились с представителями Беларуси Даниилом Виторским Анастасией Фроловой.
Финальный матч завершился убедительной победой казахстанцев по ходу трех сетов с общим счетом 3:1.
Напомним, что Сарвиноз Миркадирова является финалисткой отборочного турнира на Олимпийские игры-2024 в Париже. В заключительной дуэли за путевку на главный старт четырехлетия она уступила представительнице Ирана Неде Шахсавари со счетом 3:4.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2167291-komanda-kazahstana-stala-chempionom-turnira-po-nastolnomu-tennisu-v-gruzii/
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