Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Команда Казахстана стала чемпионом турнира по настольному теннису в Грузии

Опубликовано:

Казахстанские игроки в настольный теннис Абдулла Мамай и Сарвиноз Миркадирова
Абдулла Мамай и Сарвиноз Миркадирова: Пресс-служба ФНТ РК

Представители команды Казахстана по настольному теннису Абдулла Мамай и Сарвиноз Миркадирова завоевали золотые медали на турнире WTT Youth Contender в Батуми (Грузия), сообщает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанский дуэт стал лучшим в выступлениях в смешанном парном разряде (микст) в возрастной категории до 19 лет.

В финале Абдулла Мамай и Сарвиноз Миркадирова встретились с представителями Беларуси Даниилом Виторским Анастасией Фроловой.

Финальный матч завершился убедительной победой казахстанцев по ходу трех сетов с общим счетом 3:1.

Напомним, что Сарвиноз Миркадирова является финалисткой отборочного турнира на Олимпийские игры-2024 в Париже. В заключительной дуэли за путевку на главный старт четырехлетия она уступила представительнице Ирана Неде Шахсавари со счетом 3:4.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2167291-komanda-kazahstana-stala-chempionom-turnira-po-nastolnomu-tennisu-v-gruzii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie