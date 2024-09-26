Казахстанский игрок заплакал во время гимна перед матчем чемпионата мира (видео)

Футзалист сборной Казахстана Абдирасул Абдуманапулы не сдержал слез перед матчем чемпионата мира 2024 года с Португалией, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды в четверг проводят встречу в рамках 1/8 финала турнира.
Перед матчем прошла традиционная церемония исполнения государственных гимнов. Первым прозвучал португальский.
Затем на арене в Андижане зазвучал гимн Республики Казахстан. В это время Абдуманапулы не сдержал слез.
Эпизод попал в прямую трансляцию, оператор на несколько секунд остановил камеру на казахстанском футзалисте.
На момент публикации завершился первый тайм. Сборная Казахстана выиграла стартовую половину со счетом 1:0 благодаря голу Чингиза Есенаманова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2166535-kazahstanskiy-igrok-zaplakal-vo-vremya-gimna-pered-matchem-chempionata-mira/
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