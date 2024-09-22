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Казахстанский фигурист продемонстрировал рекордное выступление на юниорском Гран-при

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Казахстанский фигурист Никита Кривошеев
Никита Кривошеев. Фото: Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

18-летний казахстанский фигурист Никита Кривошеев занял восьмое место на этапе юниорской серии Гран-при в турецкой Анкаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступает в мужском одиночном катании. На соревнованиях в столице Турции после короткой программы он занимал 17-е место.

Однако в произвольной Кривошеев показал шестой результат, что позволило ему совершить рывок и расположиться на восьмой позиции в итоговом протоколе.

Общая сумма казахстанца за два проката — 159,26 балла (48,83 + 110,43). Все три показателя — личные рекорды Кривошеева.

Победу на этапе в Анкаре одержал американец Джейкоб Санчес (220,25). Серебро выиграл японец Шунсуке Накамура (205,49), бронзу — эстонец Арлет Леванди (196,08).

Напомним, ранее в столице Турции под флагом Казахстана на международной арене дебютировала Софья Самоделкина. Бывшая представительница России заняла четвертое место в женском одиночном катании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164354-kazahstanskiy-figurist-prodemonstriroval-rekordnoe-vystuplenie-na-yuniorskom-gran-pri/

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