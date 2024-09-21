Автор пента-трика оценил выступление сборной Казахстана на чемпионате мира по футзалу

Игрок мужской сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб прокомментировал матч против Новой Зеландии на чемпионате мира в Узбекистана, передает NUR.KZ.
Сборная Казахстана выиграла матч со счетом 10:0 над Новой Зеландией и вышла в плей-офф чемпионата мира. В этой игре пятью забитыми мячами отметился форвард отечественной команды Арнольд Кнауб.
"Игра для нас сложилась победная. Хотели забить как можно больше голов. Получилось десять. Я считаю, тоже неплохо. Всегда, когда идет гонка забитых мячей в принципе это ни к чему хорошему никогда не приводит, как и это удаление Лео. Победа, но с горьким привкусом.
Задачи, как мы говорили во время подготовки максимальные: стать чемпионами мира. Мы будем идти к этой цели, несмотря ни на что", - заявил Кнауб после матча.
Ранее, главный тренер Рикардо Кака раскритиковал игру команды, несмотря на разгромный счет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164350-avtor-penta-trika-ocenil-vystuplenie-sbornoy-kazahstana-na-chempionate-mira-po-futzalu/