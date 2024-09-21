Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана выиграла матч со счетом 10:0 и вышла в плей-офф чемпионата мира

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футзалу на ЧМ-2024
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Anvar Ilyasov/FIFA via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по футзалу одержала вторую победу на чемпионате мира 2024 года, который проходит в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках третьего тура группы D команда встретилась с Новой Зеландией на "Хумо Арене" в Ташкенте. Матч завершился со счетом 10:0 в пользу сборной Казахстана.

Пента-трик оформил Арнольд Кнауб (15, 16, 21, 23 и 37 минуты), дубль — Лео (21, 30). Еще по мячу забили Ринат Турегазин (9) и Акжол Дарибай (12), автоголом отметился Логан Висневски (31).

На 13-й минуте Лео не реализовал пенальти, его удар отразил новозеландский вратарь Михаил Антаманов. На 39-й минуте казахстанец получил прямую красную карточку.

Сборная Казахстана набрала семь очков за три тура группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира. Ранее национальная команда сыграла вничью с Испанией (1:1) и одержала победу над Ливией (4:1).

Казахстанцы повторили собственный рекорд. Победа над Новой Зеландией стала одной из крупнейших в истории выступлений национальной команды на чемпионатах мира. В 2016 году с тем же счетом была обыграна сборная Соломоновых Островов.

Новозеландцы потерпели три поражения и завершили выступление на турнире, замкнув таблицу группы. Сборная Ливии с тремя очками сохраняет шансы на выход в плей-офф через рейтинг команд, занявших третьи позиции в квартетах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164296-sbornaya-kazahstana-vyigrala-match-so-schetom-9-0-i-vyshla-v-pley-off-chempionata-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie