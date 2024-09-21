Сборная Казахстана выиграла матч со счетом 10:0 и вышла в плей-офф чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по футзалу одержала вторую победу на чемпионате мира 2024 года, который проходит в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках третьего тура группы D команда встретилась с Новой Зеландией на "Хумо Арене" в Ташкенте. Матч завершился со счетом 10:0 в пользу сборной Казахстана.

Пента-трик оформил Арнольд Кнауб (15, 16, 21, 23 и 37 минуты), дубль — Лео (21, 30). Еще по мячу забили Ринат Турегазин (9) и Акжол Дарибай (12), автоголом отметился Логан Висневски (31).

На 13-й минуте Лео не реализовал пенальти, его удар отразил новозеландский вратарь Михаил Антаманов. На 39-й минуте казахстанец получил прямую красную карточку.

Сборная Казахстана набрала семь очков за три тура группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира. Ранее национальная команда сыграла вничью с Испанией (1:1) и одержала победу над Ливией (4:1).

Казахстанцы повторили собственный рекорд. Победа над Новой Зеландией стала одной из крупнейших в истории выступлений национальной команды на чемпионатах мира. В 2016 году с тем же счетом была обыграна сборная Соломоновых Островов.

Новозеландцы потерпели три поражения и завершили выступление на турнире, замкнув таблицу группы. Сборная Ливии с тремя очками сохраняет шансы на выход в плей-офф через рейтинг команд, занявших третьи позиции в квартетах.

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