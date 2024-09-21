Сборная Украины обыграла Афганистан и вышла в плей-офф чемпионата мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу одержала победу над Афганистаном в рамках группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч между Украиной и Афганистаном проходил в рамках третьего тура группы C. Двукратным серебряным призерам чемпионата Европы украинцам для выхода в плей-офф необходимо было победить или сыграть вничью.

Подопечные Александра Косенко отличились в первом тайме дважды. Сборная Афганистана смогла ответить в начале второй двадцатиминутки. Затем в концовке встречи украинские футзалисты отправили в ворота соперников еще два мяча. Итоговый счет - 4:1.

Эта победа позволила украинскому коллективу квалифицироваться в плей-офф мирового первенства со второй позиции в группе. В 1/8 финала команда сыграет с Нидерландами.

Ранее мужская сборная Казахстана по футзалу одержала вторую победу на чемпионате мира 2024 года и также вышла в плей-офф. Главный тренер Рикардо Кака раскритиковал игру команды, несмотря на разгромный счет.

Напомним, мировое первенство по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в узбекских городах Ташкенте, Андижане и Бухаре.

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