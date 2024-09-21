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Кака о разгромной победе сборной Казахстана: Очень недоволен, игра провалена

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Тренер по футзалу Рикардо Кака
Рикардо Кака. Фото: Дамир Серик / Казахстанская федерация футбола

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака раскритиковал игру команды, несмотря на разгромную победу на чемпионате мира, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу казахстанцы обыграли Новую Зеландию со счетом 10:0. Победа стала для команды одной из двух крупнейших в истории выступлений на чемпионате мира.

Однако сборная Казахстана при равенстве очков уступила первое место в группе D Испании по разнице забитых и пропущенных мячей (+14 против +13).

"Я очень недоволен. Мы выиграли 10:0, но когда ты можешь делать 15:0 и не делаешь этого… К самоотдаче футболистов нет никаких вопросов, но по качеству игры — должны были больше забивать. Я не по поводу гонки за первое место. Это другой момент — ты должен играть по своим возможностям. Мы могли забивать больше, но не забили.
Получается, мы не достигли нашей цели быть первыми и потеряли игрока на следующий этап. Считаю, что игра сегодня провалена. Но есть время готовиться к следующей", — заявил Кака в прямом эфире после матча.

Главный тренер упомянул потерю Лео. Казахстанский футзалист получил прямую красную карточку в концовке встречи с Новой Зеландией, что приведет к его дисквалификации на следующую игру в рамках 1/8 финала.

На старте плей-офф соперником национальной команды будет победитель группы E — Марокко или Португалия (действующие чемпионы мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164329-kaka-o-razgromnoy-pobede-sbornoy-kazahstana-ochen-nedovolen-igra-provalena/

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