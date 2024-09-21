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Разгром со счетом 8:0 позволил Испании обогнать Казахстан в группе ЧМ по футзалу

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Сборная Испании по футзалу
Сборная Испании по футзалу: Anvar Ilyasov - FIFA/FIFA via Getty Images

Сборная Испании по футзалу одержала разгромную победу над Ливией в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира – 2024, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Испанцы разгромили соперников, забив восемь безответных голов в их ворота.

Победу "Красной фурии" принесли хет-трик Мигеля Мельядо (9, 16, 28-я минуты), голы Адольфо Фернандеса (10), Кателы (19), Хесуса Гордильо (32) и дубль Франсиско Кортеса (15, 29).

Таким образом, сборная Испании без поражений вышла в стадию плей-офф мирового первенства, которое проходит в Узбекистане. Команда набрала семь очков за три тура.

Кроме того, испанцы обогнали Казахстан в гонке за лидерство в квартете D, став лучше отечественных футзалистов по разнице забитых и пропущенных мячей (+14 против +13). В 1/8 финала "Красная фурия" сыграет с одной из команд, которая займет третью позицию в другой группе.

Напомним, что сборная Казахстана также вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала национальная команда сыграет с победителем квартета Е — Марокко или Португалией (действующие чемпионы мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164315-razgrom-so-schetom-8-0-pozvolil-ispanii-obognat-kazahstan-i-vyyti-v-1-8-finala-chm-po-futzalu/

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