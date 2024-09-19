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Стал известен состав сборной Казахстана на Grand Slam в Абу-Даби

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин
Магжан Шамшадин. Фото: Эмануэле ди Феличиантонио / Международная федерация дзюдо

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по дзюдо назвал состав спортсменов, которые примут участие в турнире серии Grand Slam в ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Соревнования состоятся в период с 11 по 13 октября. Казахстан будет представлен 12-ю спортсменами национальной сборной.

Мужская сборная:

  • до 60 кг: Магжан Шамшадин, Даурен Суеукенов
  • до 66 кг: Адильбек Берикулы
  • до 73 кг: Дархан Койбагар, Ермек Амангельды
  • до 81 кг: Жалгас Кайролла, Руслан Мусаев
  • до 100 кг: Адлет Сапаргалиев
  • свыше 100 кг: Мади Едильбаев

Женская сборная:

  • до 63 кг: Эсмигуль Куюлова
  • свыше 78 кг: Назгуль Маратова, Карина Такиеева

Ранее, Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга во всех весовых категориях. Казахстанка Галия Тынбаева впервые в своей карьере вошла в топ-10 в весе до 48 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2163589-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-grand-slam-v-abu-dabi/

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