Стал известен состав сборной Казахстана на Grand Slam в Абу-Даби

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по дзюдо назвал состав спортсменов, которые примут участие в турнире серии Grand Slam в ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Соревнования состоятся в период с 11 по 13 октября. Казахстан будет представлен 12-ю спортсменами национальной сборной.
Мужская сборная:
- до 60 кг: Магжан Шамшадин, Даурен Суеукенов
- до 66 кг: Адильбек Берикулы
- до 73 кг: Дархан Койбагар, Ермек Амангельды
- до 81 кг: Жалгас Кайролла, Руслан Мусаев
- до 100 кг: Адлет Сапаргалиев
- свыше 100 кг: Мади Едильбаев
Женская сборная:
- до 63 кг: Эсмигуль Куюлова
- свыше 78 кг: Назгуль Маратова, Карина Такиеева
Ранее, Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга во всех весовых категориях. Казахстанка Галия Тынбаева впервые в своей карьере вошла в топ-10 в весе до 48 килограммов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2163589-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-grand-slam-v-abu-dabi/