Стал известен состав сборной Казахстана на Grand Slam в Абу-Даби

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по дзюдо назвал состав спортсменов, которые примут участие в турнире серии Grand Slam в ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Соревнования состоятся в период с 11 по 13 октября. Казахстан будет представлен 12-ю спортсменами национальной сборной.

Мужская сборная:

до 60 кг: Магжан Шамшадин, Даурен Суеукенов

до 66 кг: Адильбек Берикулы

до 73 кг: Дархан Койбагар, Ермек Амангельды

до 81 кг: Жалгас Кайролла, Руслан Мусаев

до 100 кг: Адлет Сапаргалиев

свыше 100 кг: Мади Едильбаев

Женская сборная:

до 63 кг: Эсмигуль Куюлова

свыше 78 кг: Назгуль Маратова, Карина Такиеева

Ранее, Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга во всех весовых категориях. Казахстанка Галия Тынбаева впервые в своей карьере вошла в топ-10 в весе до 48 килограммов.

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