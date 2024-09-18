Казахстанская дзюдоистка вошла в топ-10 мирового рейтинга после медали Гран-при

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга во всех весовых категориях. Казахстанка Галия Тынбаева улучшила свои позиции, передает NUR.KZ.

Теперь в топ-10 мирового рейтинга весовой категории до 48 килограммов есть две представительницы национальной сборной Казахстана по дзюдо — Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.

рейтинг IJF в весовой категории до 48 килограммов. Фото: сайт IJF

Участница минувших Олимпийских игр в Париже Абужакынова продолжает удерживать четвертое место. В ее активе 5778 очков.

Серебряный призер недавнего турнира серии Гран-при в хорватском Загребе Тынбаева замыкает десятку, имея на своем счету 3779 баллов. Казахстанка улучшила позицию, поднявшись сразу на две строчки.

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