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Сборная Казахстана по футзалу одержала первую победу на чемпионате мира в Узбекистане

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Сборная Казахстана по футзалу на ЧМ-2024
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужская сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Ливии в матче группового этапа чемпионата мира 2024 года в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе D встретились в Универсальном спортивном комплексе Андижана. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу казахстанцев.

Сначала автоголом отметился ливиец Альгул Сухайб (15 минута). Затем африканская команда отыгралась усилиями Мохамеда Хамиса (17).

Казахстанцы быстро не только вновь вышли вперед, но и увеличили преимущество благодаря голам Биржана Оразова (17) и Жахангира Рашита (18). Окончательный счет установил Альберт Акбаликов (35).

Победа стала первой для сборной Казахстана на чемпионате мира в Узбекистане. В стартовом туре команда сыграла вничью с Испанией (1:1).

Теперь подопечные Рикардо Кака с четырьмя очками возглавляют турнирную таблицу. По итогам второго тура их могут догнать испанцы. В активе ливийцев осталось три балла за победу над Новой Зеландией в стартовом матче.

В плей-офф гарантированно выйдут команды с первых двух мест в квартете. Также в 1/8 финала попадут четыре из шести сборных, которые займут третьи позиции в группах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2163049-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-chempionate-mira-v-uzbekistane/

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