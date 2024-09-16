Сборная Таджикистана проиграла дебютный матч на чемпионате мира по футзалу

Мужская сборная Таджикистана по футзалу с поражения стартовала на чемпионате мира 2024 года, который принимает Узбекистан, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда в рамках группы Е встретилась в Ташкенте с Марокко. Дебютанты чемпионата мира проиграли со счетом 2:4.

В составе победителей дубль оформил Отман Бумезу (1, 29 минуты), еще по мячу забили Суфиан Шаррауи (37) и Идрисс Раисс Эль-Фенни (38). У таджикистанцев отличились Самандар Ризомов (34) и Файзали Сардоров (39).

Идрис Еров на 38-й минуте получил красную карточку. Таджикистанский футзалист пропустит матч второго тура.

Напомним, ранее в другой встрече группы Е действующие чемпионы мира португальцы разгромили Панаму.

Программа первого тура группового этапа в понедельник завершилась. Во вторник начнутся матчи второго тура.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.