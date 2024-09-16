Сборная Таджикистана проиграла дебютный матч на чемпионате мира по футзалу

Мужская сборная Таджикистана по футзалу с поражения стартовала на чемпионате мира 2024 года, который принимает Узбекистан, передает корреспондент NUR.KZ.
Команда в рамках группы Е встретилась в Ташкенте с Марокко. Дебютанты чемпионата мира проиграли со счетом 2:4.
В составе победителей дубль оформил Отман Бумезу (1, 29 минуты), еще по мячу забили Суфиан Шаррауи (37) и Идрисс Раисс Эль-Фенни (38). У таджикистанцев отличились Самандар Ризомов (34) и Файзали Сардоров (39).
Идрис Еров на 38-й минуте получил красную карточку. Таджикистанский футзалист пропустит матч второго тура.
Напомним, ранее в другой встрече группы Е действующие чемпионы мира португальцы разгромили Панаму.
Программа первого тура группового этапа в понедельник завершилась. Во вторник начнутся матчи второго тура.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2162061-sbornaya-tadzhikistana-proigrala-debyutnyy-match-na-chempionate-mira-po-futzalu/