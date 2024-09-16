Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Таджикистана проиграла дебютный матч на чемпионате мира по футзалу

Опубликовано:

Таджикистанский футзалист Баходур Ходжаев
Баходур Ходжаев. Фото: Alex Caparros/FIFA via Getty Images

Мужская сборная Таджикистана по футзалу с поражения стартовала на чемпионате мира 2024 года, который принимает Узбекистан, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда в рамках группы Е встретилась в Ташкенте с Марокко. Дебютанты чемпионата мира проиграли со счетом 2:4.

В составе победителей дубль оформил Отман Бумезу (1, 29 минуты), еще по мячу забили Суфиан Шаррауи (37) и Идрисс Раисс Эль-Фенни (38). У таджикистанцев отличились Самандар Ризомов (34) и Файзали Сардоров (39).

Идрис Еров на 38-й минуте получил красную карточку. Таджикистанский футзалист пропустит матч второго тура.

Напомним, ранее в другой встрече группы Е действующие чемпионы мира португальцы разгромили Панаму.

Программа первого тура группового этапа в понедельник завершилась. Во вторник начнутся матчи второго тура.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2162061-sbornaya-tadzhikistana-proigrala-debyutnyy-match-na-chempionate-mira-po-futzalu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie