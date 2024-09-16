Действующие чемпионы мира по футзалу с разгрома стартовали на первенстве в Узбекистане

Мужская сборная Португалии по футзалу добилась крупной победы в первом матче чемпионата мира 2024 года, который принимает Узбекистан, передает корреспондент NUR.KZ.

В стартовом туре группы Е действующие чемпионы мира встретились с Панамой в Ташкенте. Матч завершился разгромной победой сборной Португалии со счетом 10:1.

Сначала автоголом отметился панамец Хайме Пеньялоса (5 минута). Затем у португальцев отличились Афонсу Жезуш (6, 17), Бруну Коэлью (8), Томаш Паку (11), Эрик (12), Андре Коэлью (17, 29), Кутши (20) и Пани (37).

Единственный мяч сборной Панамы с пенальти забил Альфонсо Макенси (35).

В параллельной встрече в рамках группы F команда Ирана разгромила Венесуэлу со счетом 7:1.

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