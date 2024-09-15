"Я недоволен результатом": главный тренер сборной Казахстана по футзалу – о ничьей с Испанией на ЧМ

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал выступление своих подопечных на старте мирового первенства в Узбекистане, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, в воскресенье отечественные футзалисты сыграли с "Красной фурией" вничью со счетом 1:1.

"Я недоволен результатом, ведь мы приехали сюда, чтобы играть на победу. Тем не менее по стечению обстоятельств в очередной раз убедился, что именно эти ребята сделали меня тренером. Они вышли из такой тяжелой ситуации.

Хочу также выразить большую благодарность всему народу Узбекистана. Вы посмотрите, как они на проводили нас по дороге на стадион. Мы чувствовали, что были дома. Все болели за Казахстан. Мне уже хочется пойти на трибуны и поболеть за сборную Узбекистане. Большой рахмат!" – сказал Кака.

18 сентября Казахстан сыграет с Ливией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.