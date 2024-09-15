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Разгромом со счетом 7:1 завершился матч Аргентина – Украина на ЧМ по футзалу

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Момент матча Аргентина - Украина на ЧМ по футзалу-2024
Момент матча Аргентина - Украина на ЧМ по футзалу-2024: Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images

Сборные Аргентины и Украины по футзалу сыграли свой первый матч в рамках групповой стадии мирового первенства – 2024 в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в первом туре группы С.

Аргентина нанесла украинской сборной разгромное поражение со счетом 7:1.

Украинцы открыли счет точным ударом Петра Шотурмы на 18-й минуте, однако этот гол стал для "сине-желтых" единственным.

Далее аргентинцы навязали преимущество и успешно реализовали семь своих моментов. Дубли оформили Кевин Арриета (19, 32) и Кристиан Борруто (30, 40), по мячу забили Алан Бранди (19), Матиас Роса (21) и Лукас Боло Алемани (38).

В другом матче группы С сборная Афганистана обыграла Анголу со счетом 6:4.

Напомним, что сегодня на мундиале также стартовала и сборная Казахстана, сыгравшая вничью с Испанией со счетом 1:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2161612-razgromom-so-schetom-7-1-zavershilsya-match-argentina-ukraina-na-chm-po-futzalu/

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