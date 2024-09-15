Чемпионат мира по футзалу, Испания — Казахстан: время начала, прямая трансляция

В воскресенье, 15 сентября, сборная Казахстана по футзалу стартует на чемпионате мира 2024 года, который принимает Узбекистан. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем с Испанией.

Во сколько начнется матч?

Игра группы D состоится в Универсальном спортивном комплексе Андижана. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по казахстанскому времени.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". Также эфир доступен на специальной стриминговой платформе ФИФА.

Кто еще играет с Казахстаном?

Также в группу D попали сборные Ливии и Новой Зеландии. В плей-офф гарантированно выйдут команды с первых двух мест в квартете. Также в 1/8 финала попадут четыре из шести сборных, которые займут третьи позиции в группах.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательный состав на чемпионат мира вошли 14 футзалистов. Это 12 полевых игроков и 2 вратаря. Капитан сборной Казахстана — голкипер Лео Игита.

Кто тренирует сборную Казахстана?

Тренерский штаб национальной команды по футзалу возглавляет Рикардо Кака. Под его руководством сборная Казахстана добилась лучшего в истории результата на чемпионате мира, когда в 2021 году заняла четвертое место.

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