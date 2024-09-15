Чемпионат мира по футзалу, Испания — Казахстан: время начала, прямая трансляция

В воскресенье, 15 сентября, сборная Казахстана по футзалу стартует на чемпионате мира 2024 года, который принимает Узбекистан. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем с Испанией.
Во сколько начнется матч?
Игра группы D состоится в Универсальном спортивном комплексе Андижана. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по казахстанскому времени.
Где смотреть матч?
Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". Также эфир доступен на специальной стриминговой платформе ФИФА.
Кто еще играет с Казахстаном?
Также в группу D попали сборные Ливии и Новой Зеландии. В плей-офф гарантированно выйдут команды с первых двух мест в квартете. Также в 1/8 финала попадут четыре из шести сборных, которые займут третьи позиции в группах.
Какой состав у сборной Казахстана?
В окончательный состав на чемпионат мира вошли 14 футзалистов. Это 12 полевых игроков и 2 вратаря. Капитан сборной Казахстана — голкипер Лео Игита.
Кто тренирует сборную Казахстана?
Тренерский штаб национальной команды по футзалу возглавляет Рикардо Кака. Под его руководством сборная Казахстана добилась лучшего в истории результата на чемпионате мира, когда в 2021 году заняла четвертое место.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2161519-chempionat-mira-po-futzalu-ispaniya-kazahstan-vremya-nachala-pryamaya-translyaciya/