Сборная Узбекистана по футзалу вырвала ничью в первом матче домашнего чемпионата мира

Мужская сборная Узбекистана по футзалу сыграла вничью с Нидерландами в своем стартовом матче на домашнем чемпионате мира, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках первого тура группы А. Матч завершился со счетом 3:3, хозяева трижды отыгрывались после пропущенных мячей.
Голами в составе сборной Узбекистана отметились Элбек Тулкинов (16 минута), Ихтиер Ропиев (36) и Хусниддин Нишонов (40). У нидерландцев отличился Тевфик Джеяр (4), дубль оформил Исмаил Уадду (28, 37), который свой первый мяч оформил с пенальти.
Ранее в другом матче группы А сборная Парагвая обыграла Коста-Рику со счетом 5:2 и возглавила турнирную таблицу.
Напомним, казахстанцы начнут борьбу на чемпионате мира в Узбекистане 15 сентября. Мы представляли расписание матчей национальной команды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2161411-sbornaya-uzbekistana-po-futzalu-vyrvala-nichyu-v-pervom-matche-domashnego-chempionata-mira/