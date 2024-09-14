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Сборная Узбекистана по футзалу вырвала ничью в первом матче домашнего чемпионата мира

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Матч сборных Узбекистана и Нидерландов по футзалу на ЧМ-2024
Матч сборных Узбекистана и Нидерландов по футзалу. Фото: Alex Caparros/FIFA via Getty Images

Мужская сборная Узбекистана по футзалу сыграла вничью с Нидерландами в своем стартовом матче на домашнем чемпионате мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы А. Матч завершился со счетом 3:3, хозяева трижды отыгрывались после пропущенных мячей.

Голами в составе сборной Узбекистана отметились Элбек Тулкинов (16 минута), Ихтиер Ропиев (36) и Хусниддин Нишонов (40). У нидерландцев отличился Тевфик Джеяр (4), дубль оформил Исмаил Уадду (28, 37), который свой первый мяч оформил с пенальти.

Ранее в другом матче группы А сборная Парагвая обыграла Коста-Рику со счетом 5:2 и возглавила турнирную таблицу.

Напомним, казахстанцы начнут борьбу на чемпионате мира в Узбекистане 15 сентября. Мы представляли расписание матчей национальной команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2161411-sbornaya-uzbekistana-po-futzalu-vyrvala-nichyu-v-pervom-matche-domashnego-chempionata-mira/

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