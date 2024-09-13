Расписание матчей сборной Казахстана по футзалу на чемпионате мира-2024

14 сентября в Узбекистане стартует юбилейный 10-й чемпионат мира по футзалу, NUR.KZ представляет вашему вниманию полное расписание выступлений сборной Казахстана.

Казахстанская команда стартует в групповой стадии мундиаля в квартете D, соперниками выступят национальные сборные Испании (двукратные чемпионы мира, семикратные чемпионы Европы), Ливии и Новой Зеландии.

15 сентября. 17:30. Испания – Казахстан (матч состоится в городе Андижан);

Испания – Казахстан (матч состоится в городе Андижан); 18 сентября. 17:30. Ливия – Казахстан (Андижан);

Ливия – Казахстан (Андижан); 21 сентября. 17:30. Казахстан – Новая Зеландия (Ташкент).

Далее стартует стадия плей-офф. В 1/8 финала выходят две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

Матчи 1/8 финала пройдут с 24 по 27 сентября, четвертьфинал с 29 по 30 сентября, полуфинал 2-3 октября, матч за третье место и финал пройдут 6 октября.

Свой лучший результат в рамках мирового первенства по футзалу сборная Казахстана показала на ЧМ-2021 в Литве, тогда команде удалось завоевать четвертое место.

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