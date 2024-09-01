Сборная Казахстана по футзалу лишилась тренера и сыграла вничью в матче с Ираном

Мужская сборная Казахстана по футзалу не смогла обыграть команду Ирана в домашнем товарищеском матче в преддверии чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на "Сайран Арене" в Астане. Это их второй товарищеский матч за три дня. 30 августа казахстанцы обыграли иранцев со счетом 4:1.

Встреча в воскресенье завершилась вничью — 1:1. Гости открыли счет на четвертой минуте, но хозяева отыгрались на девятой благодаря голу Биржана Оразова.

Во втором тайме судья удалил главного тренера сборной Казахстана Рикардо Кака, который досматривал матч на трибунах.

Для национальной команды эта встреча стала частью подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября. Заключительный товарищеский матч казахстанцы проведут 8 сентября с Аргентиной в Алматы. Игра во Дворце спорта имени Балуана Шолака начнется в 19:00 по местному времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.