Сборная Казахстана по футзалу обыграла Иран в товарищеском матче перед чемпионатом мира

Мужская сборная Казахстана по футзалу одержала победу в домашнем товарищеском матче с командой Ирана в преддверии чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Сайран Арене" в Астане и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На данный момент казахстанцы занимают восьмое место в рейтинге ФИФА, иранцы — четвертое.

В составе победителей по мячу забили Жахангир Рашит (15 минута), Дуглас Жуниор (16), Акжол Дарибай (22) и Чингиз Есенаманов (27). Автором единственного гола сборной Ирана стал Хоссейн Тайеби.

1 сентября команды проведут еще одну товарищескую встречу. Она также состоится на "Сайран Арене" и начнется в 15:00 по местному времени.

Последний товарищеский матч перед чемпионатом мира сборная Казахстана сыграет 8 сентября в Алматы. Команда встретится с Аргентиной во Дворце спорта имени Балуана Шолака, начало — 19:00 по местному времени.

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