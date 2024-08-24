Сборная Казахстана по футзалу на последних секундах вырвала победу в матче с Таджикистаном

Мужская сборная Казахстана по футзалу одержала победу в домашней товарищеской встрече с командой Таджикистана в преддверии чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники провели матч на "Сайран Арене" в Астане. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе казахстанцев дубль оформил Азат Валиуллин (18, 34 минуты), по одному мячу забили Арнольд Кнауб (11) и Дуглас Жуниор (40), который принес команде победу на последних секундах. У гостей отличились Самандар Ризомов (9), Бахтиер Салиев (28) и Идрис Ёров (28).

Товарищеский матч стал для команд вторым за три дня. 22 августа казахстанцы на этой же арене обыграли таджикистанцев со счетом 3:0.

Напомним, для национальной команды эти встречи являются частью подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября. Сборной Казахстана осталось провести товарищеские матчи с Ираном (30 августа, Астана) и Аргентиной (7 сентября, Алматы).

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