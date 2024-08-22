Два гола за минуту помогли сборной Казахстана по футзалу обыграть Таджикистан

Мужская сборная Казахстана по футзалу одержала "сухую" победу над командой Таджикистана в домашней товарищеской встрече, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на "Сайран Арене" в Астане. Хозяева выиграли со счетом 3:0.

Все мячи были забиты во втором тайме. На 31-й минуте голами отметились Биржан Оразов и Даурен Турсагулов. Окончательный счет на 36-й минуте установил Акжол Дарибай.

Таджикистан стал первым соперником сборной Казахстана по серии товарищеских матчей перед чемпионатом мира, который стартует в Узбекистане 14 сентября.

Следующую встречу национальная команда проведет 24 августа на "Сайран Арене". Соперниками также будут таджикистанцы, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени.

Кроме того, у сборной Казахстана запланированы товарищеские матчи с Ираном (30 августа, Астана) и Аргентиной (7 сентября, Алматы).

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