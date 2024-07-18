17-летняя экс-российская фигуристка выиграла чемпионат Казахстана

17-летняя фигуристка Софья Самоделкина, перешедшая под флаг Казахстана, одержала победу на чемпионате страны, который состоялся в Караганде, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Экс-россиянка стала чемпионкой Летнего первенства Казахстана по фигурному катанию в женском одиночном разряде. В короткой программе Самоделкина заняла второе место, набрав 51,23 балла. В том прокате она исполнила двойной аксель, тройной флип и упала во время исполнения тройного лутца.

В произвольной программе Софья получила 110,20 балла за прокат (общий балл 161,43). Второе место на чемпионате страны заняла София Фарафонова (140,55 балла), замкнула тройку лидеров Анна Санникова, набравшая 136,21 очка.

Отметим, что для Софьи Самоделкиной данное выступление стало дебютным под флагом Казахстана.

Напомним, ранее о планах новоиспеченной казахстанской фигуристки высказался двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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