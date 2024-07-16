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"Перед собой поставила задачу войти в топ": олимпийский чемпион – о дебюте российской фигуристки за Казахстан

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Софья Самоделкина
Софья Самоделкина: Мария Евтеева / ФФККР

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал дебют экс-россиянки Софьи Самоделкиной за Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

16 июля Самоделкина дебютировала за Казахстан на чемпионате страны по фигурному катанию в Караганде. На внутреннем турнире экс-россиянка представляет Астану. Во вторник спортсменка выступила в короткой программе, 17 июля состоится показ ее первой произвольной программы под флагом Казахстана.

"Надо плавно войти в соревновательный этап, дальше будем смотреть. Планы грандиозные, она тренируется хорошо. Перед собой поставила задачи войти в топ, у нее все может получиться. В дальнейшем планирую ездить с ней на соревнования", — заявил Плющенко.

Напомним, 17-летняя фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана в августе прошлого года. В России переход спортсменки был официально одобрен в мае 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2134980-pered-soboy-postavila-zadachu-voyti-v-top-olimpiyskiy-chempion-o-debyute-rossiyskoy-figuristki-za-kazahstan/

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