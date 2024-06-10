Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по велоспорту

Опубликовано:

Велогонщики Евгений Федоров и Дмитрий Груздев
Велогонщики Евгений Федоров и Дмитрий Груздев: Пресс-служба команды Astana Qazaqstan Team

Казахстанский гонщик Евгений Федоров одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате Азии по велоспорту, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды Astana Qazaqstan Team.

Напомним, что азиатское первенство в этом году впервые проходит в Алматы. Федоров стал обладателем золотой медали континентального турнира в "разделке" в третий раз подряд.

Общая дистанция данного старта составила 40 километров. Евгений Федоров преодолел расстояние за 49 минут и 46 секунд. Вторым к финишу добрался гонщик команды Astana Qazaqstan Team Дмитрий Груздев.

"Сегодня был очень жаркий день, +35 градусов и совсем не освежающий, сильный ветер, но выступать на родине, в Казахстане, это всегда очень здорово, добавляет мотивации и желания показать свой максимум. Гонка прошла для меня успешно, и я доволен тем, что в третий раз мне удается победить в разделке на чемпионате Азии. Также я рад за Диму (Груздева), который сегодня поднялся на подиум и принес серебро нашей сборной", – сказал Евгений Федоров.

Напомним, чемпионом Азии среди "андеров" стал сын олимпийского чемпиона Александра Винокурова Николя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2114631-kazahstanec-zavoeval-zolotuyu-medal-na-chempionate-azii-po-velosportu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.