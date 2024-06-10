Казахстанец завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по велоспорту

Казахстанский гонщик Евгений Федоров одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате Азии по велоспорту, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды Astana Qazaqstan Team.
Напомним, что азиатское первенство в этом году впервые проходит в Алматы. Федоров стал обладателем золотой медали континентального турнира в "разделке" в третий раз подряд.
Общая дистанция данного старта составила 40 километров. Евгений Федоров преодолел расстояние за 49 минут и 46 секунд. Вторым к финишу добрался гонщик команды Astana Qazaqstan Team Дмитрий Груздев.
"Сегодня был очень жаркий день, +35 градусов и совсем не освежающий, сильный ветер, но выступать на родине, в Казахстане, это всегда очень здорово, добавляет мотивации и желания показать свой максимум. Гонка прошла для меня успешно, и я доволен тем, что в третий раз мне удается победить в разделке на чемпионате Азии. Также я рад за Диму (Груздева), который сегодня поднялся на подиум и принес серебро нашей сборной", – сказал Евгений Федоров.
Напомним, чемпионом Азии среди "андеров" стал сын олимпийского чемпиона Александра Винокурова Николя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2114631-kazahstanec-zavoeval-zolotuyu-medal-na-chempionate-azii-po-velosportu/