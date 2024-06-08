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Винокуров стал чемпионом домашнего первенства Азии по велоспорту

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Николя и Александр Винокуровы
Николя и Александр Винокуровы: Пресс-служба Astana-Qazaqstan Team

Казахстанский велогонщик Николя Винокуров завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по велоспорту, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу велокоманды Astana-Qazaqstan Team.

Сын олимпийского чемпиона Александра Винокурова стал обладателем "золота" азиатского первенства, которое впервые проходит в Алматы, в индивидуальной гонке среди молодежи до 23 лет.

Серебряную награду также завоевал казахстанец Андрей Ремхе с отставанием от лидера в три секунды.

"Я очень рад тому, что одержал победу сегодня и стал новым чемпионом Азии среди "андеров". Победить здесь, в Алмате очень многое значит для меня! "Разделка" получилась очень длинной и трудной. К тому же, в Алматы сейчас очень жаркая погода, где-то +34, так что нужно было еще и адаптироваться к жаре. У меня еще не было опыта выступления в индивидуальных гонках в таких погодных условиях, но я рад, что сумел справиться и победить! Андрей Ремхе проехал отличную гонку, так что вместе мы смогли достойно представить Казахстан на этом чемпионате!", – сказал Николя Винокуров.

Турнир стартовал 6 июня и завершится 12 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2114373-vinokurov-stal-chempionom-domashnego-chempionata-azii-po-velosportu/

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