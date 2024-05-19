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Казахстанец Милад Карими впервые в карьере стал чемпионом Азии

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Казахстанский гимнаст Милад Карими
Милад Карими. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Лидер национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

На континентальном первенстве в столице Узбекистана подошли к концу все соревнования. В последний соревновательный день Милад Карими смог отличиться в упражнении на перекладине. Казахстане выступил лучше всех и заработал 15.033 балла.

На втором месте расположился китайский гимнаст Хао Тян. Его результат - 14.300 очка. Замкнул тройку призеров еще один представитель КНР Жиалей Ляо. В его активе 13.800 балла.

Кроме золота, Милад на чемпионате Азии в Ташкенте также завоевал две серебряные медали в многоборье и вольных упражнениях.

Напомним, ранее Нариман Курбанов стал победителем в упражнении на коне. В финальном выступлении казахстанский гимнаст набрал победный результат в 15.600 балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2103245-kazahstanec-milad-karimi-vpervye-v-svoey-karere-stal-chempionom-azii/

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