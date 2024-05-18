Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал чемпионом Азии

Опубликовано:

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов. Фото: НОК РК

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Нариман Курбанов стал победителем в упражнении на коне. В финальном выступлении казахстанский гимнаст набрал победный результат в 15.600 балла.

Также сегодня, 18 мая, на континентальном первенстве прошел финал в вольных упражнениях. Лидер казахстанской сборной Милад Карими завоевал серебряную медаль, уступив только Карлосу Юло из Филиппин. Решающее выступление Карими судьи оценили в 14.600 балла.

Отметим, что ранее Милад Карими стал призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике, который проходит в Ташкенте, в многоборье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2102885-kazahstanskiy-gimnast-nariman-kurbanov-stal-chempionom-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.