Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал чемпионом Азии

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Нариман Курбанов стал победителем в упражнении на коне. В финальном выступлении казахстанский гимнаст набрал победный результат в 15.600 балла.

Также сегодня, 18 мая, на континентальном первенстве прошел финал в вольных упражнениях. Лидер казахстанской сборной Милад Карими завоевал серебряную медаль, уступив только Карлосу Юло из Филиппин. Решающее выступление Карими судьи оценили в 14.600 балла.

Отметим, что ранее Милад Карими стал призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике, который проходит в Ташкенте, в многоборье.

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