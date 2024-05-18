Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал чемпионом Азии

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Нариман Курбанов стал победителем в упражнении на коне. В финальном выступлении казахстанский гимнаст набрал победный результат в 15.600 балла.
Также сегодня, 18 мая, на континентальном первенстве прошел финал в вольных упражнениях. Лидер казахстанской сборной Милад Карими завоевал серебряную медаль, уступив только Карлосу Юло из Филиппин. Решающее выступление Карими судьи оценили в 14.600 балла.
Отметим, что ранее Милад Карими стал призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике, который проходит в Ташкенте, в многоборье.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2102885-kazahstanskiy-gimnast-nariman-kurbanov-stal-chempionom-azii/