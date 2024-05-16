Казахстанский гимнаст выиграл историческую медаль чемпионата Азии

Милад Карими стал призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике, который проходит в Ташкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Турнир в столице Узбекистана стартовал в четверг. Спортсмены проходили квалификацию в финалы на отдельных снарядах, которая также шла в зачет многоборья.
Карими набрал вторую сумму баллов (84,632). Он уступил только представителю Филиппин Карлосу Юло (84,931). Бронзу выиграл узбекистанец Абдулла Азимов (82,431).
В рамках многоборья разыгрывалась одна путевка на Олимпиаду. Однако Карими не участвовал в борьбе за нее, так как квалифицировался на турнир ранее — на чемпионате мира 2023 года.
Медаль спортсмена на чемпионате Азии стала для Казахстана исторической. Ранее никто из представителей страны не поднимался на пьедестал этого турнира в многоборье.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2101991-kazahstanskiy-gimnast-vyigral-istoricheskuyu-medal-chempionata-azii/