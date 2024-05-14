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Два матча за день выиграла сборная Казахстана на Кубке Азии

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Матч женских сборных Казахстана и Омана по индор-хоккею
Матч сборных Казахстана и Омана по индор-хоккею. Фото: Азиатская федерация хоккея на траве

Женская сборная Казахстана идет без потерь очков на Кубке Азии по индор-хоккею, который принимает таиландский Чонбури, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда выступает в группе А, в рамках которой провела во вторник два матча.

Сначала казахстанки со счетом 5:1 обыграли сборную Малайзии. По два мяча в этой встрече забросили Виктория Лобанова и Балжан Бейсенбай.

В вечерней сессии сборная Казахстана разгромила команду Омана со счетом 8:0. Хет-трик оформила Лобанова, дублями отметились Бейсенбай и Виктория Ляпина.

Напомним, казахстанки стартовали на Кубке Азии с победы со счетом 28:0. После трех матчей в их активе максимальные девять очков и первая позиция в группе.

Последнюю игру группового этапа команда проведет в среду с Ираном. Если казахстанки останутся в топ-2, то выйдут в полуфинал, который запланирован на тот же день.

Индор-хоккей — аналог хоккея на траве для закрытых помещений. Этот вид спорта не включен в олимпийскую программу. Кубок Азии проводится под эгидой Международной федерации хоккея на траве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2100593-dva-matcha-za-den-vyigrala-sbornaya-kazahstana-na-kubke-azii/

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