Два матча за день выиграла сборная Казахстана на Кубке Азии

Женская сборная Казахстана идет без потерь очков на Кубке Азии по индор-хоккею, который принимает таиландский Чонбури, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда выступает в группе А, в рамках которой провела во вторник два матча.

Сначала казахстанки со счетом 5:1 обыграли сборную Малайзии. По два мяча в этой встрече забросили Виктория Лобанова и Балжан Бейсенбай.

В вечерней сессии сборная Казахстана разгромила команду Омана со счетом 8:0. Хет-трик оформила Лобанова, дублями отметились Бейсенбай и Виктория Ляпина.

Напомним, казахстанки стартовали на Кубке Азии с победы со счетом 28:0. После трех матчей в их активе максимальные девять очков и первая позиция в группе.

Последнюю игру группового этапа команда проведет в среду с Ираном. Если казахстанки останутся в топ-2, то выйдут в полуфинал, который запланирован на тот же день.

Индор-хоккей — аналог хоккея на траве для закрытых помещений. Этот вид спорта не включен в олимпийскую программу. Кубок Азии проводится под эгидой Международной федерации хоккея на траве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.