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Сборная Казахстана со счетом 28:0 выиграла стартовый матч на Кубке Азии

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Мяч для индор-хоккея
Индор-хоккей. Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Женская сборная Казахстана по индор-хоккею успешно стартовала на Кубке Азии, который принимает таиландский город Чонбури, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем первом матче в рамках группы A казахстанки встретились с командой Вьетнама и одержали разгромную победу со счетом 28:0.

Самыми результативными в игре стали Виктория Ляпина и Виктория Лобанова, которые забросили по восемь мячей.

Победа позволила сборной Казахстана набрать три очка и догнать в таблице команду Ирана, которая также провела один матч. Лидирует в группе A Малайзия, в активе которой шесть баллов после побед в двух встречах.

Сборная Вьетнама проиграла оба матча Кубка Азии с общим счетом 0:53.

В турнире принимают участие девять команд, разбитые на две группы. По паре сильнейших сборных из каждой группы выйдут в полуфинальную стадию.

Команда Казахстана — самая титулованная в истории женского Кубка Азии по индор-хоккею. Представительницы республики брали трофей в шести из восьми розыгрышей. На прошлом Кубке Азии в 2022 году серия побед казахстанок прервалась — они заняли четвертое место, а золото досталось Таиланду.

Индор-хоккей — аналог хоккея на траве для закрытых помещений. В составе команд на площадку выходят пять полевых игроков и вратарь. Этот вид спорта не включен в олимпийскую программу. Кубок Азии проводится под эгидой Международной федерации хоккея на траве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2099906-sbornaya-kazahstana-so-schetom-28-0-vyigrala-startovyy-match-na-kubke-azii/

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