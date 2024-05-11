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Казахстанская дзюдоистка не смогла завоевать бронзу на домашнем мировом турнире

Опубликовано:

Казахстанская дзюдоистка Екатерина Токарева
Казахстанская дзюдоистка Екатерина Токарева. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации дзюдо

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Екатерина Токарева проиграла в схватке за бронзу и заняла пятое место на Grand Slam в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанки по поединку за третье место "Большого шлема" была представительница Великобритании Джемайме Йетс-Браун. Схватка проходила в весовой категории до 70 килограммов и завершилась победой соперницы.

Напомним, во второй соревновательный день копилку сборной Казахстана по дзюдо бронзовой медалью пополнил Бахытжан Абдурахмонов. В поединке за третье место он одолел ирландца Джошуа Грина.

Турнир мировой серии Grand Slam в Астане завершится завтра, 12 мая. Этот турнир является последним рейтинговым состязанием для дзюдоистов перед Олимпийскими играми в Париже-2024. За победу на казахстанском татами спортсмен получит 1000 баллов, за серебро 700 очков, за бронзу 500.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2098853-kazahstanskaya-dzyudoistka-ne-smogla-zavoevat-bronzu-na-domashnem-mirovom-turnire/

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