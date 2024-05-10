Казахстанский дзюдоист не смог выйти в четвертьфинал Grand Slam в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев проиграл в битве за 1/4 финала домашнего турнира серии Grand Slam, передает корреспондент NUR.KZ.

Кыргызбаев выступает в весовой категории до 66 килограммов. В 1/8 финала турнира в Астане его досрочно одолел спортсмен из Азербайджана Руслан Пашаев.

Ранее также выбыл из соревнований и Жанарыс Рахметкали, который совершил первую сенсацию на данном турнире. Во втором круге он победил двукратного олимпийского призера Ан Баула из Южной Кореи.

Таким образом, в этой весовой категории все казахстанцы завершили свое выступление.

Grand Slam в Астане является последним этапом Гран-при перед летними Олимпийскими играми в Париже. Во многом именно от итогов выступления на казахстанском татами будет зависеть судьба путёвок на главные старты четырехлетия. Общий призовой фонд турнира составит более 150 000 евро.

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