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На мировом турнире по дзюдо в Астане случилась первая сенсация

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Казахстанский дзюдоист Жанарыс Рахметкали
Казахстанский дзюдоист Жанарыс Рахметкали. Фото: olympic.kz

Казахстанский дзюдоист Жанарыс Рахметкали, выступающий в весе до 66 килограммов, одержал победу над двукратным олимпийским призером из Южной Кореи на домашнем турнире серии Grand Slam, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице стартовал международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Представитель национальной сборной Казахстана Жанарыс Рахметкали сенсационно одолел Ан Баула из Южной Кореи.

Итог схватки решился в дополнительное время. По ходу него южнокорейский спортсмен получил три предупреждения. Таким образом, победителем противостояния вышел казахстанец.

Отметим, что Ан Баул является чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

Grand Slam в Астане является последним этапом Гран-при перед летними Олимпийскими играми в Париже. Во многом именно от итогов выступления на казахстанском татами будет зависеть судьба путёвок на главные старты четырехлетия. Общий призовой фонд турнира составит больше 150 000 евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2098259-na-mirovom-turnire-po-dzyudo-v-astane-sluchilas-pervaya-sensaciya/

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