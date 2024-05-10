На мировом турнире по дзюдо в Астане случилась первая сенсация

Казахстанский дзюдоист Жанарыс Рахметкали, выступающий в весе до 66 килограммов, одержал победу над двукратным олимпийским призером из Южной Кореи на домашнем турнире серии Grand Slam, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице стартовал международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Представитель национальной сборной Казахстана Жанарыс Рахметкали сенсационно одолел Ан Баула из Южной Кореи.

Итог схватки решился в дополнительное время. По ходу него южнокорейский спортсмен получил три предупреждения. Таким образом, победителем противостояния вышел казахстанец.

Отметим, что Ан Баул является чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

Grand Slam в Астане является последним этапом Гран-при перед летними Олимпийскими играми в Париже. Во многом именно от итогов выступления на казахстанском татами будет зависеть судьба путёвок на главные старты четырехлетия. Общий призовой фонд турнира составит больше 150 000 евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.